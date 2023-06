L'incontro tra Silvio Berlusconi e il Padreterno, la barzelletta raccontata nel 2017

Alla morte di Silvio Berlusconi, deceduto al San Raffaele di Milano all'età di 86 anni, torna prepotentemente in rete la barzelletta che l'ex Presidente del Consiglio raccontò nel 2017. Durante una convention del partito forzista a Ischia, il Cavaliere Quando “fu chiamato in Paradiso per risolvere - grazie alla sua esperienza sindacale e di partito - i problemi tra Santi, beati e angeli”. La missione riesce e il Padreterno lo convoca. Il colloquio dura tre ore, nell'incredulità delle anime sante. Poi il Padreterno esce e, tenendo una mano sulle sue spalle, gli dice: “Silvio carissimo, mi è piaciuta moltissimo questa tua idea di trasformare il Paradiso in una società per azioni e di quotarla in borsa. C'è una sola cosa che non capisco: perché io dovrei fare il vicepresidente?”.