Virgin Galactic, l'intervista esclusiva al colonnello Villadei e al pilota Pecile

Il colonnello Walter Villadei ed il pilota di Virgin Galactic, Nicola Pecile, in collegamento dallo spazioporto America in Nuovo messico subito dopo l'atterraggio della VSS Unity. Si è conclusa la prima missione di Virgin Galactic, la VSS Unity è infatti atterrata regolarmente alle 17:50 allo Spaceport America in Nuovo Messico dopo essere decollata dallo stesso posto alle 16:30. Scopo della missione è di raggiungere una quota di circa 80-90 chilometri e compiere un tratto di volo suborbitale. La VSS Unity viene infatti trasportata da un altro aereo, il VMS Eve, fino a circa 15 km di altezza, poi si sgancia ed accende il proprio motore a razzo, per circa un minuto, razzo che oggi l’ha portata fino a 85 km di quota massima.