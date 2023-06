L'inviata di RaiNews24 a Neskuchne, liberata dalla controffensiva ucraina - Video

L'inviata di RaiNews24 Carlotta Macerollo ha intervistato in un luogo segreto la 35a brigata ucraina che ha liberato nelle scorse settimane Neskuchne, centro abitato nella regione di Donetsk, vicino al confine con quella di Zaporizhzhia. Si tratta del "saliente di Vremivka”, un area di oltre 130 metri quadrati che le forze di Kiev hanno strappato ai russi nel corso del mese di giugno. "I russi sapevano della nostra controffensiva ed erano pronti. Hanno hanno scavato trincee per mesi, ora sono molto ben organizzati”, afferma un soldato. Ci sono voluti due giorni di preparazione. Li abbiamo circondati e li abbiamo presi in 2-3 ore". Le telecamere dell'all news della Rai sono poi arrivate nella stessa Neskuchne, dove le strade sono ancora minate. L'incontro con due dei 14 civili che hanno resistito tra queste case, dei circa 700 che vi abitavano prima della guerra.