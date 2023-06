L'inviata di RaiNews24 sotto le bombe russe a Kherson, è illesa: "Attacco ai soccorritori"

“Intorno alle 13 italiane eravamo al punto di soccorso, c'erano i mezzi anfibi che evacuavano le persone quando c'è stata un'esplosione a 20 metri da noi, l'acqua si è alzata, era probabilmente un colpo di artiglieria o una granata sparata dai russi sulle barche dei soccorritori". Lo ha raccontato l'inviata di RaiNews24 Raffaela Cosentino, che era sul posto insieme all'operatore Maurizio Calaiò e al loro fixer. "Intorno a noi - prosegue - c'erano imbarcazioni, ambulanze, punti di ristoro per gli sfollati. È stato un attacco deliberato. In quello stesso posto poche ore prima c'era stato Zelensky: sembra proprio una risposta russa alla sua visita. Il bombardamento poi è continuato con intensità, siamo corsi via, era difficile raggiungere i rifugi, alcuni militari hanno sfondato i vetri di una palestra interrata, ci siamo calati lì con i soccorritori e i volontari. Il bilancio è di almeno nove persone ferite”.