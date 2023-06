Lione: scontri tra manifestanti e polizia ad una manifestazione non autorizzata, 49 arresti

Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine venerdì sera davanti al municipio di Lione, all'inizio di una manifestazione contro la violenza della polizia bandita dalla prefettura del Rodano. Lo scrive l'agenzia di stampa France Presse. Nonostante il divieto, la folla si è riversata intorno alle 20 nel centro della città, raggiungendo le 1.300 persone, secondo la prefettura. La polizia ha risposto con gas lacrimogeni ai petardi sparati da manifestanti incappucciati. Tensioni anche a Parigi, dove la polizia è intervenuta per sgomberare un assembramento a Place de la Concorde, con le persone giunte per chiedere "giustizia per Nahel", il 17enne ucciso a Nanterre a un posto di blocco della polizia, episodio per il quale si sono innescate le rivolte.