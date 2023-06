Lo scherzo dei tifosi del Napoli a Spalletti: nel pacco c'è il “volante” della Panda rubata

Pacche sulle spalle e tante risate quando l'oramai ex tecnico del Napoli apre, nel centro sportivo di Castel Volturno, il voluminoso pacco regalo. Sono i tifosi, con indosso il passamontagna, a far ritrovare al mister un facsimile del volante" della sua Panda, rubata nell'ottobre del 2021. Forse l'unica “macchia” nel rapporto tra la città e l'allenatore. Ma come tutte le storia a lieto fine, anche il commiato di Luciano Spalletti ha regalato momenti di ilarità.