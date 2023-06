Non gioco più: lo sciopero dei gamers professionisti contro i tagli decisi dalla Riot Games

Il caso nasce dalla decisione di Riot Games, la casa produttrice del titolo più seguito al mondo, di non richiedere più alle dieci società del campionato statunitense di schierare, oltre alla squadra che potremmo definire di serie A, anche una seconda squadra minore, da far competere in una sorta di serie B. Una mossa che, dal giorno alla notte, ha cancellato decine di posti di lavoro, visto che solo 3 team su 10 hanno continuato sulla vecchia strada. E che ha portato l'associazione degli atleti a fare richieste precise, tra cui 300mila dollari che Riot, proprietaria anche del campionato, dovrebbe versare per gli stipendi di ogni squadra della lega minore.