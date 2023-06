Lo spettacolare ritorno sulla Terra degli astronauti cinesi - video

Tre astronauti cinesi sono tornati oggi sani e salvi sulla Terra, concludendo con "un completo successo" la loro missione. La capsula di ritorno della Shenzhou-15 è atterrata nella Mongolia Interna, ha riferito l'agenzia Xinhua, aggiungendo che i taikonauri Fei Junlong, Deng Qingming e Zhang Lu sono stati trovati in "buone condizioni fisiche".



Le immagini diffuse hanno mostrato i funzionari medici in tute bianche e le maschere per il viso indossate dagli astronauti in coperte blu, prima del loro allontananamento dal sito di atterraggio nel deserto. I tre astronauti hanno trascorso sei mesi alla stazione spaziale cinesi di Tiangong, conducendo passeggiate nello spazio e una varietà di esperimenti scientifici.



La scorsa settimana la Cina ha inviato altri tre taikonauti, incluso il suo primo civile in orbita, alla stazione spaziale come parte della missione Shenzhou-16, parte degli ambiziosi piani spaziali voluti con forza dal presidente Xi Jinping.



Pechino punta a inviare una missione con equipaggio sulla Luna entro il 2030 dove prevede di una base permanente.