Lo squalo a riva mette in fuga i bagnanti, poi viene ritrovato spiaggiato

Incredulità tra i bagnanti sorpresi dalla presenza dello squalo mentre prendevano il sole nell'acqua bassa. L'animale è arrivato a riva, allertando i bagnini. Il suono dei fischietti ha funzionato e dopo attimi di fuggi fuggi generale, il grosso pesce ha ripreso il largo lasciando di nuovo in pace la spiaggia di Aguamarina a Orihuela Costa, a sud di Alicante. Dopo pochi minuti dell'animale si sono perse le tracce fino a quando è stato ritrovato morto sulla spiaggia di Cabo Roig, più a sud. Si tratterebbe di una verdesca, uno squalo azzurro della famiglia degli pescecani mediterranei: un animale ritenuto dagli esperti non pericoloso, non aggressivo e che raramente attaccherebbe i bagnanti.