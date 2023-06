Lo squarcio sulla diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya, Kherson: "Rischio inondazione"

Sui social ucraini pubblicati video della diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya, nei pressi di Kherson. Scambio di accuse Russia-Ucraina, secondo Kiev i russi hanno fatto esplodere la struttura, smentita di Mosca: "E' tutto tranquillo".

Allerta dalle autorità ucraine di Kherson: "evacuare la popolazione", ci sarebbe un forte rischio di inondazioni, sui social pubblicato un vademecum per la sicurezza:

"Unità della polizia nazionale e del servizio di emergenza statale della regione di Kherson sono state allertate per allertare ed evacuare la popolazione civile da potenziali zone di inondazione sulla riva destra del fiume Dnipro, vale a dire: i villaggi di Mykolaivka, Olhivka, Lyovo, Tyaginka, Poniativka , Ivanivka, Tokarivka, Poniativka, Prydniprovske, Sadove e in parte la città di Kherson - Korabel Island"

Nel post, ripubblicato su diversi social ucraini si aggiunge:

"Il livello dell'acqua sta salendo e tutti coloro che si trovano nella zona di pericolo devono:

spegnere tutti gli elettrodomestici, prendere i documenti e le cose essenziali, prendersi cura dei propri cari e degli animali domestici, seguire le indicazioni dei soccorritori e dei vigili urbani"

"E ricorda - concludono i post - il nemico sta cercando di diffondere disinformazione, per rimuovere la responsabilità di un altro crimine".