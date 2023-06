Lo stupore degli abitanti di Rostov: il risveglio con i carri armati per le strade, e girano video

Incredulità, e stupore: i visi degli abitanti della città russa di Rostov sul Don, che al mattino hanno trovato carri armati per le strade, nei video che circolano virali sui social, sia russi che ucraini, le riprese con i cellulari. Il capo della Wagner Prigozhin: "I miei uomini sono già Rostov andremo fino in fondo". La rivolta del gruppo Wagner.

La Piazza Rossa e il Mausoleo di Lenin saranno chiusi ai visitatori il 24 giugno "a causa di eventi": lo riporta Ria Novosti citando il dipartimento stampa e pubbliche relazioni del Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa. "Il 24 giugno 2023, l'ammissione dei visitatori alla Piazza Rossa, così come al Mausoleo di Lenin e alla necropoli vicino al muro del Cremlino non sarà effettuata in relazione allo svolgimento di eventi", si legge nel comunicato.