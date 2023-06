L'omicidio di Giulia, in un video Impagnatiello pulisce il sangue sulla rampa di scale

I rilievi con il luminol, eseguiti dai carabinieri durante la perquisizione di mercoledì, hanno rivelato la presenza di decine di macchie di sangue nel pianerottolo e nelle scale che conducono ai box, dove Alessandro Impagnatiello ha trasportato il corpo di Giulia Tramontano, uccisa lo scorso 27 maggio. Macchie che ha poi maniacalmente tentato di cancellare. In garage è stato trovato anche un carrello da magazziniere acquistato dopo il delitto, forse per spostare il cadavere.

L'agguato alle spalle

In queste ore emerge un'ipotesi sulla dinamica del delitto, che l'autopsia in programma domani aiuterà a chiarire: Impagnatiello si sarebbe trovato alle spalle di Giulia quando l'ha colpita alla gola. Un agguato improvviso.

L'ipotesi della premeditazione

Oggi i magistrati che indagano faranno il punto in Procura a Milano. Il 15 giugno inizieranno gli accertamenti irripetibili su tre computer e un tablet sequestrati nell'appartamento. La Procura intende contestare la premeditazione. Le analisi servono per verificare un'eventuale ricerca su internet come quella qualche giorno prima del delitto, in cui Impagnatiello scrisse: "veleno per topi effetto esseri umani". Proprio due bustine di topicida sono state trovate nello zaino marrone sequestrato in casa. L'autopsia servirà anche per stabilire se Giulia sia stata anche avvelenata.

I possibili complici?

Al momento l'ipotesi che Impagnatiello abbia avuto complici per pulire e occultare il cadavere nei tre giorni successivi non trova riscontro. Ma i carabinieri continueranno a sentire testimoni nelle prossime ore.