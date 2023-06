Luino, si spezza albero nel giardino dell'oratorio: 8 feriti, tra cui 3 bambini

Ieri pomeriggio, attorno alle 17.37 all'oratorio di Luino (Va), in viale Rimembranze, un albero è caduto su gruppo di 8 persone (6 adulti e 2 minori). Una adulta, con un trauma alla schiena e ad un arto superiore, è stata trasportata in codice rosso con elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza. Grave anche una bambina di 7 anni, trasportata in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, con trauma cranico e trauma volto. In corso l'ospedalizzazione degli altri pazienti, con traumi a schiena e arti in codice Giallo agli ospedali di Luino, Varese e Cittiglio.