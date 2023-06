Monopoli: ragazzo decide di tuffarsi in una pozzanghera, il video diventa virale

Impossibilitato ad andare al mare a causa del maltempo questo ragazzo decide di “tuffarsi” in una pozzanghera in mezzo ad uno dei vicoli di Monopoli, in Puglia, e mimare vari stili di nuoto. Il suo siparietto non passa inosservato e sentiamo i presenti che attorno ridono divertiti. La perfomance non è passata inosservata neanche al titolare di una attività commerciale nella via che ha ripreso queste immagini e le ha pubblicate in rete: il video è diventato presto virale.