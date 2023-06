Manifestazioni in Francia, la rabbia esplode anche a Marsiglia, i video della rete

I servizi francesi ritengono poco probabile che torni la calma nelle prossime ore o giorni, visti i molteplici "appelli lanciati per raduni davanti ai municipi domani alle 20" un po' ovunque nel paese. Intanto, per questa notte, oltre ai 40.000 poliziotti e gendarmi, sono stati mobilitate unità specializzate in interventi particolari, come le teste di cuoio della gendarmeria, i Gign. Particolare attenzione viene posta sulla vigilanza nella regione di Lille, dove sono stati dispiegati gli uomini del Raid, unità di elitè della polizia. I servizi hanno anche "analizzato i social network", rilevando la "volontà di gruppuscoli di estrema sinistra di tentare una convergenza della lotta sulla base della denuncia delle violenze della polizia".