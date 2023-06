Matera, uomo travolto dall'acqua. Ieri pioggia e grandine: allagamenti e strade chiuse

Paura durante il nubifragio che ieri ha interessato Matera: un uomo che stava transitando in via Buozzi è scivolato mentre si riparava con un ombrello e l'acqua lo ha travolto. Nel video le immagini riprese da un passante.

La città di Matera è stata colpita da una pioggia torrenziale oltre che dalla grandine. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti di garage e cantine. La Protezione civile ha chiuso vari tratti di strada. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per l'allagamento di box soprattutto in via Taranto e Sallustio. Allagamenti anche sulla strada statale Basentana, all'altezza di Grassano (Matera).