Melodie cosmiche: i dati dei telescopi NASA diventano musica

Non è la prima volte che la NASA ci fa ascoltare i suoni provenienti dallo spazio profondo e spesso si tratta di “onde sonore” recuperate sotto forma di dati astronomici tradotti in modo da essere percepibili dagli esseri umani.

In questo caso l’agenzia spaziale statunitense, nel contesto dell’Universe of Learning, il suo programma di divulgazione scientifica, è andata un passo oltre producendo dei veri e propri pezzi musicali mixando, è il caso di dire, i dati provenienti dall'Osservatorio Chandra X-ray, e dai telescopi spaziali James Webb, Hubble e Spitzer.

Ogni telescopio vede stelle e galassie a modo suo, rilevando diversi tipi di luce e contribuendo con diverse informazioni alla conoscenza dell'oggetto osservato. In questi brani, i dati digitali catturati dai telescopi - la maggior parte dei quali è invisibile ai nostri occhi – sono tradotti in note da ascoltare invece che vedere.

Ogni strato in queste elaborazioni sonore rappresenta particolari lunghezze d'onda della luce rilevate. È così che i dati di stelle e galassie prendono la forma di melodie cosmiche.

La prima elaborazione è quella del sistema chiamato R Aquarii, che contiene due stelle, una nana bianca e una gigante rossa, in orbita l'una intorno all'altra. Il brano si ascolta come una scansione radar dell'immagine in senso orario. Il volume cambia proporzionalmente alla luminosità della stella: nella luce visibile di Hubble (il telescopio spaziale di NASA e Agenzia spaziale europea) e nell'immagine a raggi X di Chandra, mentre la distanza dal centro detta il tono musicale (le note più alte sono più lontane). La melodia che sale e scende simile al suono di campane tibetane è dovuta alle strutture individuate da Hubble.

La seconda “sinfonia” è quella prodotta dal Quintetto di Stephan che in realtà è un quartetto di galassie che si muovono l’una intorno all’altra, tenute insieme dalla forza di gravità. La quinta galassia si trova in realtà a una distanza molto maggiore. L’immagine del Quintetto di Stephan presenta la luce infrarossa del telescopio spaziale James Webb di NASA, ESA e Agenzia spaziale canadese (rosso, arancione, giallo, verde e blu) con dati aggiuntivi del telescopio spaziale Spitzer (rosso, verde e blu) e la luce a raggi X di Chandra (azzurro). Questo caleidoscopio di dati è tradotto in musica con una sequenza che “suona” l'immagine dall’alto verso il basso. Man mano che il cursore si sposta, il tono cambia in relazione alla luminosità. Le frequenze associate alle galassie cambiano dolcemente al passaggio della scansione su di esse. I raggi X di Chandra, che rivelano un'onda d'urto che ha surriscaldato il gas a decine di milioni di gradi, sono rappresentati da un suono sintetico di strumenti a corda.

Situata a circa 28 milioni di anni luce dalla Terra, Messier 104 è una delle galassie più grandi nella costellazione della Vergine. Vista dalla Terra, la galassia si presenta quasi di taglio e permette di vedere il suo nucleo luminoso e i bracci a spirale che lo avvolgono. In questo caso ogni telescopio fa la sua parte producendo una traccia caratterizzata da un diverso tipo di suono in cui, ancora una volta il tono e il volume delle note sono determinate dalla luminosità, vale a dire che le sorgenti più luminose nell'immagine hanno le frequenze più alte e più forti. Abbiamo i dati compositi provenienti dall’immagine a infrarossi del telescopio spaziale Spitzer (suono di strumenti a corda), quella nello spettro della luce visibile di Hubble (simile a campane) e quella, ancora a raggi X di Chandra (suono simile a un sintetizzatore).