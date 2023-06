Meloni: "Italia capace di fare grandi imprese, Einstein Telescope è una sfida alla nostra portata"

“Sono appena rientrata dalla Tunisia, ma volevo offrire con la mia presenza l'attenzione, la volontà, la dedizione che il governo italiano intende mettere sulla candidatura dell'Italia a ospitare l'Einstein Telescope. Volevo che fosse chiara questa volontà”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla sede dell'Istituto Nazionale di Astrofisica presso l'osservatorio astronomico di Monte Mario a Roma alla presentazione della candidatura italiana per l'Einstein Telescope, il rivelatore di onde gravitazionali che prende il nome dallo scienziato e fisico che per primo ne intuì l'esistenza.

''Il simbolo di questa candidatura è il simbolo di una Italia che vuole guardare verso l'alto, e dire 'noi siamo capaci di grandi imprese' perché noi lo abbiamo già fatto'', rimarca la presidente del Consiglio. Per Meloni, ''questa sfida è assolutamente alla nostra portata se torniamo ad essere un'Italia capace di pensarsi in grande, di pensare in grande, è l'Italia che forse di recente abbiamo perso e che vogliamo recuperare". Quello di Einstein Telescope "è un obiettivo straordinario e ci vorrà la collaborazione di tutti: del mondo della ricerca della politica, della società e anche dei giornalisti".

"Posso garantirvi che ce la metteremo tutta - ha aggiunto la premier - per dare questo segnale non solo alla scienza e alla ricerca ma all'Italia e al ruolo che può recitare nel mondo".

"Io ricordo le scelte che hanno fatto alcuni prima di noi come uno dei ragazzi di via Panisperna, Edoardo Amaldi, che quando gli fu offerto di lavorare negli Stati Uniti lui rifiutò e da quella scelta sono nate alcune delle più grandi istituzioni scientifiche italiane e internazionali". "Allora noi - ha sottolineato Meloni - dobbiamo essere all'altezza di quei pionieri, noi dobbiamo essere all'altezza di quelle persone che hanno fatto la grandezza dell'Italia per quella capacità che avevano di gettare il cuore oltre l'ostacolo, di guardare più in alto di loro stessi, di capire che all'Italia non manca niente".