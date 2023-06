Mergelletti: I golpe sono come i soufflé, o funzionano o, dopo poco, si sgonfiano

Potevamo immaginare una situazione del genere? Qual'è il rapporto tra Putin e Prigozhin? Che conseguenza ci saranno sul conflitto in Ucraina? Qual'è il ruolo della Cina? Il presidente del Centro studi internazionali Andrea Margelletti risponde a queste ed altre domande sulla situazione in Russia ed Ucraina, in un approfondito intervento in uno speciale del Tg2 condotto da Luca Salerno.