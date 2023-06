Messina, Salvini contestato da manifestanti contrari al ponte sullo Stretto, lanci di carta igienica

Manifestanti “no Ponte” oggi a Messina hanno protestato all’imbarco traghetti alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in città per un convegno sul ponte. “Fuori Salvini da Messina”, uno degli slogan ripetuti.

“In Sicilia dopo tutti i tagli alle infrastrutture interne, quelle dovrebbero essere le priorità”, spiega uno dei manifestanti. E c’è chi fa notare che ormai “il ponte è un progetto vecchio” e risponde “a una logica economica di 70 anni fa”.

“Alle trenta persone che sono fuori rispondono milioni di italiani. Il lavoro sarà vero, sarà tanto e sarà per il territorio e non ci saranno più migliaia di traghetti a inquinare il mare, ma ci saranno treni che non inquinano e ci saranno meno immissioni in acqua”, ha risposto Salvini.