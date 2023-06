Michele Placido ed Edwige Fenech tra i protagonisti delle "Giornate della luce" a Spilimbergo

Tornano “Le Giornate della Luce” per raccontare l’Italia e il Cinema italiano secondo l’ottica sapiente degli autori della fotografia. La nona edizione della manifestazione ideata da Gloria De Antoni, che la dirige con Donato Guerra, è in programma fino a domenica 11 giugno.

Sede principale come sempre Spilimbergo, ma incontri e proiezioni si svolgeranno anche a Pordenone, Udine, Gorizia, Casarsa della Delizia, Codroipo, Gemona, Sequals e a Isola in Slovenia. Una serie di appuntamenti pensati per il pubblico e gli addetti ai lavori che vedranno avvicendarsi i protagonisti del nostro Cinema.

Sono previsti 40 eventi e incontri con nomi prestigiosissimi, mostre ed incontri da non perdere.

La giuria, presieduta da Marco Risi, unisce sguardi e professionalità diverse ed è composta dalla direttrice e autrice della fotografia – vincitrice del Quarzo di Spilimbergo Light Award 2022 – Daria D’Antonio, dalla regista Michela Occhipinti, dal critico, saggista, e giornalista Giorgio Gosetti, dal giornalista, critico cinematografico e autore televisivo Oreste De Fornari e dal presidente di Cinemazero di Pordenone Marco Fortunato.

Inoltre, sarà consegnato il Quarzo d’oro alla Carriera a Daniele Nannuzzi (sabato 10 giugno alle 21 al Cinema Miotto). Il riconoscimento va a celebrare un percorso unico che attraversa quasi sessant’anni di storia del cinema italiano e internazionale, vissuto sempre sul campo – il set come unica scuola – interpretando con personalità e stile riconoscibile le trasformazioni del linguaggio e delle tecniche della Settima Arte.