Militari ceceni arrivano a Belgorod in Russia "per contrastare gruppi di sabotaggio ucraini"

Il capo della Cecenia Ramzan Kadyrov su Telegram pubblica video con i soldati ceceni in arrivo a Belgorod, in Russia.

Secondo quanto riferito da Kadyrov, i combattenti si stanno fortificando sul territorio del posto di blocco vicino a Nekhoteevka: "I combattenti hanno preso servizio anche presso il posto di blocco vicino al villaggio di Kazinka, in direzione di Graivoron".

"Il personale del battaglione ceceno "Zapad-Akhmat" del ministero della Difesa russo, "ha iniziato a contrastare i gruppi di sabotaggio ucraini e ad impedire la loro penetrazione nel territorio russo".

Ieri residenti evacuati da un villaggio russo della regione di Belgorod al confine con l'Ucraina hanno denunciato alle autorità che i soldati russi hanno saccheggiato le loro case. Lo riferisce la Cnn citando i post sul social russo VK di due residenti diretti al governatore regionale Vyacheslav Gladkov in cui affermano che i militari russi anzich sorvegliare il loro villaggio, Novaya Tavolzhanka, hanno derubato le loro case. "Il personale militare della Federazione Russa fa irruzione in molte case (sebbene lo stato di emergenza non sia stato introdotto e non abbiano il diritto entrare nelle case private).Vivono nelle nostre case, conducono uno stile di vita brutale ,fanno uso di alcol, lasciano sporcizia e le nostre proprietà vengono rubate", ha scritto Natalya Chemerchenko. "Non vogliamo che le nostre case, che hanno già subito le azioni delle forze armate ucraine, siano anche un rifugio per gli oltraggi dei nostri difensori", ha aggiunto. Diverse migliaia di persone sono state evacuate dalla regione di Belgorod dopo che i partigiani russi contrari al governo del presidente Vladimir Putin hanno lanciato raid transfrontalieri alla fine di maggio.