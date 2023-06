Travolta e uccisa in monopattino: un anno con la condizionale al camionista

Un anno di reclusione, con sospensione condizionale, per omicidio stradale: è la pena patteggiata dal camionista 47enne coinvolto nell'incidente che l'8 febbraio 2021 costò la vita a Federica Picasso.



La trentacinquenne era alla guida del suo monopattino elettrico, dopo aver accompagnato la figlia di sei anni a scuola, quando fu travolta dal tir in via Monticelli nel quartiere di Marassi. La donna indossava un casco da moto, ma le lesioni riportate le erano state fatali.

Dopo oltre due anni si chiude quindi la vicenda giudiziaria in sede penale, ma la battaglia dei familiari della donna, che lavorava in uno studio legale, proseguirà in un tribunale civile.



L’assicurazione del camion ha infatti riconosciuto un risarcimento inferiore addirittura al 50% rispetto a quanto stabiliscono le tabelle in materia. Questo perché, anche se la Procura ha ribadito come il trasportatore non abbia mantenuto “la distanza di sicurezza e un’adeguata distanza laterale in fase di sorpasso, non regolando la velocità dell’autocarro in modo tale da conservare il controllo del mezzo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza” secondo quanto ricostruito dagli esperti della sezione Infortunistica della polizia locale, una precedente manovra di sorpasso della donna avrebbe rappresentato una forma di corresponsabilità. Per i familiari però la proposta di risarcimento è irricevibile: non per una questione economica, ma perché non sembra tener conto della gravità della tragedia, né delle responsabilità accertate.