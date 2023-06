Montagne russe, 11 turisti restano sospesi a testa giù per 30 minuti

Un'esperienza devastante per undici turisti che divertiti erano saliti sulle montagne russe. Un improvviso black out ha provocato il panico: i malcapitati sono rimasti sospesi, a decine di metri d'altezza, a testa in giù. L'attesa è durata circa 30 minuti, poi la discesa in sicurezza si è concluso a lieto fine. L'incidente è avvenuto nel parco divertimenti Nandaihe International Amusement Center di Qinhuangdao, nella provincia cinese di Hebei.