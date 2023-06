Vittorio Feltri: con Berlusconi un rapporto fraterno, non lo dimenticherò mai

Vittorio Feltri esprime il suo cordoglio e offre un dettagliato ricordo di Silvio Berlusconi. ''Io non lo ricorderò tanto come politico ma come editore. È stato lui ad assumermi al Giornale dopo l'uscita di Montanelli, e siccome mi è andata di lusso, nel senso che quel giornale, che vendeva 115mila copie, l'ho portato a 156mila copie, la cosa lo aveva esaltato e mi premiò regalandomi il 7% dell'azienda. Mi ha fatto diventare ricco e io non posso che essergli eternamente grato''. Recentemente, ha ricordato ancora Feltri, ''ci eravamo sentiti al telefono e lui aveva un modo un po' sfottente con cui mi chiamava, che era 'numero uno', a me che non sono neanche il numero 'cento'. Aveva una cordialità addirittura eccessiva nei miei confronti e non posso che ricordarlo come un grandissimo uomo, come non ne avevo mai conosciuto uno uguale e come mai ne conoscerò un altro. Davanti alla morte di Berlusconi sono commosso''.