Dopo la morte di Manuel parla Luca Valdiserri: "Una cosa così terribile riapre una ferita"

Dopo la morte del piccolo Manuel nell'incidente a Casal Palocco, parla Luca Valdiserri il papà di Francesco il 18enne investito e ucciso la notte dello scorso 19 ottobre su un marciapiede in via Cristoforo Colombo a Roma.

“Ogni volta che succede qualcosa di così terribile, indicibile sulla strada, è ovvio che si riapre una ferita… Stiamo arrivando all’ottavo mese senza Francesco…”

Luca Valdiserri, dalla tragica morte del figlio, investito a ottobre scorso mentre era su un marciapiede sulla Cristoforo Colombo, una delle arterie più importanti di Roma, insieme alla moglie si dedica alla sensibilizzazione nelle scuole sul tema della sicurezza stradale: "Non più simili tragedie. Bisogna ripartire dai giovani e dal sistema scuola", dice.

“Ci sono molti modi per fermare questa strage sulle strade -dice a elonora Fioretti in un'intervista- dossi, autovelox,...Non è un fenomeno che tocca solo i giovani -dice ancora Luca Valdiserri- Vedo tante persone della mia età usare il telefono e addirittura il tablet mentre sono alla guida. La macchina non è un ufficio”!