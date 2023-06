Muschio Selvaggio, rottura tra Fedez e Luis Sal: il botta e risposta tra i due

Prima Fedez poi Luis Sal, così il canale dedicato al podcast “Muschio selvaggio” racconta i retroscena di una separazione. Sono gli stessi protagonisti a rivelare la propria versione dei fatti. Inizia Fedez, che racconta l'assenza di Luis Sal. Lo fa a modo suo rivelando la litigata animata dopo la parentesi Sanremo. Il Festival di Sanremo, infatti, è l'ultimo atto che inficia il rapporto fra i due. Fedez è deciso a veicolare Sanremo attraverso “Muschio selvaggio”, clamoroso ciò che è successo con Rosa Chemical, ma Sal non vuole. Poi finisce per assecondarlo. La parentesi Sanremo, però, si rivela insidiosa e difficile da gestire. La lite apre una divisione tra i due amici, forse ex, che concordano una pausa. Passa una settimana è il rapporto di lavoro precipita. A questo punto entrambi raccontano la propria verità. Luis, però non ci sta, e attacca la narrazione di Fedez: “Mi sono sentito emarginato nel mio stesso progetto, mi sentivo di non essere ascoltato né nella parte creativa né in quella esecutiva perché agiva senza coinvolgermi su tanti aspetti. Mi chiedeva scusa e continuava a farlo”.