Guerriglia urbana a Nanterre: dispiegati veicoli corazzati

Situazione fuori controllo per le strade del quartiere Pablo Picasso a Nanterre. E' la terza notte di guerriglia dopo l'uccisione da parte della polizia del 17enne Nahel.

La rivolta esplode nelle banlieue in tutte le principali città francesi. Qui a Nanterre la polizia ha addirittura schierato il nucleo antiterrorismo BRI con il veicolo corazzato, che sino ad ora si era visto in occasione dei gravi attentati che avevano scosso la Francia tra il 2014 e 2016. La situazione è talmente grave che per far strada ai mezzi antisommossa dei CRS servono veicoli corazzati.