Napoli, auto fuori controllo a Nola: la lite, i pedoni investiti, la fuga. Il 19enne si è costituito

Si è costituito il 19enne autore della sfuriata con l'auto in piazza Duomo a Nola (Napoli). Poteva essere una strage, fortunatamente, delle persone coinvolte, sola una avrebbe fatto ricorso alle cure in pronto soccorso. Si tratterebbe di un 18enne con una contusione alla gamba giudicata guaribile in cinque giorni. Alla base del gesto, la lite con il proprietario di un bar. In seguito alla discussione, il giovane, alla guida della sua auto, avrebbe tentato di danneggiare l'ingresso dell'esercizio commerciale. La scena è stata ripresa da varie angolazioni. Dopo essersi reso irreperibile nell'immediatezza dei fatti, il giovane si è presentato al Commissariato di San Giuseppe Vesuviano dove è stato denunciato per lesioni aggravate e danneggiamento.