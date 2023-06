Naufragio di migranti in Grecia. I fratelli finalmente si riabbracciano nel centro di accoglienza

Il giovane siriano, sopravvissuto al naufragio del peschereccio carico di migranti al largo di Pylos in Grecia in cui sono morte almeno 79 persone, ha potuto finalmente riabbracciare davvero il fratello maggiore arrivato in Grecia per cercarlo.

La settimana scorsa, le immagini del loro primo incontro attraverso i cancelli del porto di Kalamata avevano commosso il mondo.

Domenica, nessuna sbarra ha impedito loro di stringersi finalmente in un caloroso abbraccio all’interno del centro di accoglienza di Malakasa, a circa trenta chilometri a nord di Atene, dove venerdì sono state trasferite 95 delle 104 persone tratte in salvo.