Naufragio in Grecia, le ultime immagini del peschereccio stracarico di migranti

Sono le testimonianze di chi è stato tratto in salvo a mettere sul banco degli imputati le autorità greche. “Dopo il naufragio, la Guardia costiera si è allontanata e tutti abbiamo gridato. Dopo dieci minuti sono tornati con delle piccole barche a prendere le persone, ma non sono arrivati dove si trovava il peschereccio. Hanno preso solo quelli che a nuoto si erano allontanati”, racconta un superstite al quotidiano greco “Ī Kathīmerinī”. La testimonianza è di uno dei nove superstiti ascoltati come testimoni dall'Autorità portuale di Kalamata: tutti hanno confermato, con lievi variazioni nella ricostruzione, che il naufragio sarebbe stato causato dalla motovedetta della Guardia costiera greca, dopo il tentativo di trainare il peschereccio con una cima.

Uno dei sopravvissuti ha descritto le turbolenze in acqua causate dal tentativo di rimorchio dell'imbarcazione sovraccarica. “L'hanno tirata con forza per due o tre minuti e tutti hanno fischiato perché si fermassero, perché tiravano forte e creavano delle onde”, ha raccontato un migrante mentre un altro ha aggiunto: “Per i primi minuti siamo andati avanti, ma poi la guardia costiera ha girato a destra ed è così che la nave si è ribaltata”. Testimonianze che confutano la versione ufficiale della Guardia costiera, che ha ammesso di avere agganciato l'imbarcazione solo per pochi minuti prima del naufragio.

Le dichiarazioni infiammano il dibattito politico. Almeno 82 sono le vittime accertate, mentre i dispersi potrebbero essere più di 550. Nel frattempo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera (Frontex) ha diffuso le immagini dell'imbarcazione poco prima del disastro di Pylos.