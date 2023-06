"Decine di dispersi" nell'ultimo naufragio, dice l'OIM

E' l'ennesimo naufragio sulle rotte dei migranti nel Mediterraneo.

Un barcone con 46 persone a bordo si è rovesciato dopo essere partito dal porto di Sfax, in Tunisia. 4 persone sono state portate in salvo, gli altri occupanti mancano all'appello. Di tanti altri incidenti mortali non si ha neanche notizia, vista anche la scarsità nelle nostre acque di mezzi di intervento e soccorso - e tale non può essere considerata la cosiddetta Guardia Costiera libica, che sequestra i migranti per affidarli a trafficanti d'uomini e campi di detenzione dove vengono spesso abusati e torturati.

La testimonianza a Rainews24 di Flavio Di Giacomo, portavoce dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l'agenzia dell'Onu che si occupa dei fenomeni migratori