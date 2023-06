Nel Frusinate un orso va a spasso per le vie di un piccolo borgo

Si è spinto sino ai vicoli di Vicalvi, piccolo borgo medievale della Valle di Comino, in cerca di cibo. La passeggiata di un orso marsicano ieri pomeriggio è stata immortalata in un video pubblicato sulla pagina Facebook della Proloco di Vicalvi. Un evento eccezionale che mai si era verificato nel paese che è situato alle pendici dell'Appennino centrale, nel laziale versante del Parco nazionale d'Abruzzo. Il plantigrado dopo una breve perlustrazione si è allontanato in direzione del bosco sparendo tra la vegetazione. Un evento questo che al di là della spettacolarità, lascia riflettere sul fatto che gli orsi arrivino anche nei centri abitati in cerca di cibo.