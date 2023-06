Nel video uno dei missili esplode nell'acqua vicino a un centro raccolta evacuati a Kherson

Un video su Telegram mostra l'arrivo di un missile vicino ad un centro raccolta per ospitare gli evacuati dalle zone allagate di Kherson. I canali filo ucraini incolpano i russi, descrivendo l'atto “Un altro crimine di guerra russo”, il post continua affermando, “è stato ripreso dalla telecamera. Civili, soccorritori e giornalisti sono stati sfiorati da un proiettile russo in arrivo durante l'evacuazione dall'alluvione a Kherson”. Dall'altra parte, sui canali filorussi, le autorità della parte della regione di Kherson occupata dalle truppe russe hanno accusato le forze ucraine di avere "bombardato con due missili un campo ricreativo per bambini utilizzato in questi giorni per ospitare gli evacuati per l'inondazione provocata dalla rottura della diga di Kakhovka. Il centro, che si trova nel distretto di Genichesk, è stato colpito da due missili, presumibilmente Storm Shadow, forniti all'Ucraina dalla Gran Bretagna", ha affermato un portavoce dei servizi d'emergenza locali citato dall'agenzia Ria Novosti.