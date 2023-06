Nella regione più piovosa dell’Inghilterra il fiume è in secca - Video

Alcuni tratti del fiume Derwent che scorre nella valle di Borrowdale nel Lake District, parco nazionale patrimonio dell’umanità e popolare località turistica nel nord-ovest dell’Inghilterra, sono ormai completamente prosciugati.

Il Lake District, diceva il poeta William Wordsworth in una ben nota citazione, è “una sorta di proprietà nazionale, in cui ogni uomo che abbia un occhio per percepire e un cuore per godere, ha un diritto e un interesse”.

Le riprese effettuate domenica 18 giugno mostrano l’attuale stato del fiume a Seathwaite e nel vicino villaggio di Grange. Gl ambientalisti hanno lanciato l’allarme per le condizioni “devastanti” per la fauna selvatica che in questo habitat vive.

Il Lake District è noto per essere uno dei luoghi più umidi del Regno Unito. Secondo i dati del Met Office, in condizioni climatiche ordinarie, la regione raccoglie in media oltre 4 metri di precipitazioni all'anno.

Settimane di caldo torrido per queste latitudini hanno portato a un drastico abbassamento del livello delle acque in una zona che vive, per il terzo anno consecutivo, una grave e prolungata siccità.

Il National Trust, l'ente britannico per la conservazione della natura, e il West Cumbria River's Trust stanno cercando di elaborare strategie di ripristino che aiutino a mitigare gli effetti del cambiamento climatico nel bacino idrografico del Derwent.