Nelle miniere del Ghana

Dati recenti hanno dimostrato che quell'inquinamento è causa di un aumento di casi di malformazioni in neonati, ma il problema adesso è anche un accordo firmato dal governo ghanese con la Cina per l'estrazione di bauxite proprio nel centro della foresta. Associazioni come Arocha, insieme alla comunità indigena sono riuscite fino ad ora a fermare l'inizio dei lavori ma la battaglia è ancora aperta. L'inviato ad Accra Valerio Cataldi ci racconta questa storia partendo da una miniera d'oro illegale in cui è riuscito ad entrare.