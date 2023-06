Neve e caldo soffocante: meteo estremo in America Latina

In questi giorni, estremi opposti di condizioni meteorologiche colpiscono alcuni Paesi dell'America Latina, passando dalla neve all’ondata di calore.

All’inizio della settimana, la più grande regione agricola della Bolivia, Santa Cruz, è stata colta di sorpresa da copiose nevicate e da un gelo fuori stagione che ha causato danni alle colture, come nella regione vinicola di Tajira, con le temperature che sono scese sotto zero.

Dall'altra parte dello spettro, un'ondata di calore di fine primavera sta attanagliando il Messico con temperature previste di 45 gradi negli Stati settentrionali come Nuevo Leon e tra i 30 e i 35 a Città del Messico.

Nella capitale, gli ombrelli si sono aperti per ripararsi dalla canicola mentre le fontane pubbliche sono state prese d’assalto dai ragazzi in cerca di refrigerio. Nel polo industriale di Monterrey, capitale del Nuevo Leon, gli addetti ai servizi di emergenza hanno distribuito ai pedoni acqua fredda per sopportare il sole cocente.