Neve rosa sulle montagne dello Utah, la "colpa" è di un'alga

Chiazze di neve rosata sono comparse in questi giorni su alcune montagne dello Utah attirando molti curiosi. Cosa provoca questa colorazione ed è pericolosa per la salute?

Gli scienziati spiegano che questo fenomeno si verifica quando le alghe dormienti si risvegliano, a causa di favorevoli condizioni di temperatura, luce e sostanze nutritive, salgono in superficie in ambienti freddi e nevosi e si riproducono in grande quantità tingendo il manto nevoso.

Non è pericoloso toccarle e non contaminano l'acqua potabile quando la neve si scioglie, ha spiegato Scott Hotaling, ecologo della Utah State University che studia la biodiversità in ambienti freddi e di alta quota.

Se non ci sono rischi per la salute umana, l'aumento dei casi di fioritura delle alghe rosa, fenomeno diffuso alle alte quote anche sull'arco alpino, suscita invece timori legati alla conservazione dell'ecosistema montano.

La colorazione rosa causata dalle alghe provoca, infatti, una diminuzione di albedo (la frazione di radiazione solare riflessa) della neve e porta a una fusione accelerata del manto.