New York omaggia Robert De Niro, all'attore le chiavi della città

La Grande Mela rende omaggio a Robert De Niro e gli consegna il più significativo dei riconoscimenti, le chiavi della città. Si tratta di un regalo anticipato in attesa del suo 80esimo compleanno il 17 agosto.



De Niro ha ricevuto le chiavi di New York dal sindaco Eric Adams durante una cerimonia per l'apertura dell'edizione 2023 del Tribeca Film Festival, la rassegna da lui stesso fondata nel 2002 con Jane Rosenthal e Craig Hatkoff per rivalutare la zona del Lower Manhattan dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 alle torri gemelle del World Trade Center.



L'attore, di recente diventato padre per la settima volta, sarà anche festeggiato con un evento ribattezzato De Niro Con, che si svolgerà dal 29 settembre al 1 ottobre 2023 nel quartiere di Tribeca.



Scorsese ha partecipato alla cerimonia e ha detto: “Lui ha visto qualcos'altro qui che io non potevo vedere. Ed è davvero un visionario perché ha visto la possibilità di una grande resurrezione di questa parte della città. È incredibile che tu abbia fatto tutto questo senza avere le chiavi fino ad ora perché solo ora hai le chiavi”.



Il sindaco Eric Adams invece ha affermato: “Ti meriti questa chiave della città di New York perché hai aperto i nostri cuori per anni e per generazioni. Siamo tutti cresciuti con te. Grazie Fratello. Questa chiave per la città è per te e per tutto ciò che fai”.



Infine De Niro, nell'accettare le chiavi, ha commentato: "La vera chiave della città è la sua gente. E sono onorato di accettare il riconoscimento a nome dei miei otto milioni e mezzo di vicini. Grazie. Grazie a tutti per essere venuti a godervi il festival”.