Nonna e nipote aggredite brutalmente a Bordeaux: il video che indigna la Francia

Una donna di settant'anni e sua nipote sono state vittime di un'aggressione di “rara violenza”, scrive su Twitter il prefetto delle regioni Nouvelle-Aquitaine e Gironda, aggiungendo che un sospetto è stato preso in custodia. La violenza si è consumata presso l'abitazione della 73enne, che in quel momento era in compagnia della “nipote”: una bambina “di età inferiore ai 15 anni”, ha precisato il prefetto.

La nonna è stata ricoverata in ospedale e dalla prognosi non sarebbe in pericolo di vita. “Le riprese video effettuate dalla polizia e le dichiarazioni di un testimone hanno portato all'arresto e alla presa in custodia di un sospetto”, ha dichiarato il prefetto, che “condanna questo atto intollerabile e spera che tutto venga chiarito il più rapidamente possibile”. Secondo fonti della polizia, “Il sospetto è francese, nato in Francia (a Bordeaux) nel 1993 e ha una ventina di precedenti penali”.

“Immagini insopportabili dell'aggressione a una nonna e alla sua nipotina (...) Offro loro il mio pieno sostegno”, ha scritto l'ex sindaco di Bordeaux Nicolas Florian, chiedendo “una pena severa”. Tra i leader dell'estrema destra ha reagito Éric Zemmour che su Twitter ha scritto: “Che orrore. Bordeaux oggi. Ecco cosa hanno fatto al nostro Paese. Francesi, svegliatevi”.