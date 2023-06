L'artista della seta

Tra i 43.000 campioni di stoffa prodotti si distingue la seta immacolata per la fascia del Papa, il lucido tricolore indossato dai sindaci, le nostre bandiere, gli arredi fantasiosi per la Casa Bianca.

Una storia di ingegno e operosità a cui, l’unica donna della dinastia, contribuisce con un innato senso artistico. Nell’82, dopo una laurea all’Accademia di Brera, Anna si traferisce a New York per lavorare da Ralph Lauren come creativa, ma presto viene reclamata dalla famiglia... Nasce così la collaborazione con i pittori Fiume, Sassu e Veronesi per realizzare quadri in seta, certificati e numerati. Questo patrimonio culturale è stato da poco ceduto a Ottaviano Mantero, ma tanta genialità è stata trasmessa al figlio Andrea, quinta generazione di maestri setai, in versione digitale. Aspettiamo di raccontare nuovi capitoli della saga con voce di donna