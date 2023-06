Novantenne trovata morta in casa, il figlio in carcere per evasione e indagato per omicidio

È stato fermato e condotto in carcere con l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari, dove si trovava per scontare una pena di 12 mesi per truffa, il commercialista Patrizio Ruscio, 60 anni, indagato con l'accusa di omicidio volontario della madre.

All'alba del 1° giugno, per andare a casa dell’anziana mamma, in via Monteverdi a Pistoia, ha violato, infatti, le prescrizioni del tribunale di sorveglianza, che gli permettevano di uscire dalla propria abitazione solo tra le 10 e le 12 del mattino. Gli stessi giudici di sorveglianza hanno disposto il suo trasferimento in carcere.

Ruscio alle 6 del mattino di giovedì scorso, secondo il suo racconto, aveva trovato la madre Ottavina Maestripietri, 90 anni, già cadavere e aveva dato l'allarme.

Anche se all'inizio tutto lasciava intendere che la causa della morte fosse stata un malore, il medico legale si era insospettito notando dei segni sul collo della donna. Ruscio è stato perciò iscritto nel registro degli indagati dalla Procura per l'ipotesi di omicidio volontario.

All'uomo sono stati sequestrati due telefoni cellulari e domani verrà eseguito l'autopsia sul corpo di Ottavina Maestripietri per accertare le cause del decesso.

Le indagini, dirette dai sostituti procuratori Leonardo De Gaudio e Linda Gambassi, sono condotte dai carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale e della Stazione di Pistoia.