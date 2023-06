Nuova gaffe di Joe Biden: "Putin sta chiaramente perdendo la guerra... in Iraq"

A un cronista che, alla Casa Bianca, gli chiedeva fino a che punto Vladimir Putin sia stato indebolito dai recenti avvenimenti" il presidente degli Stati Uniti d'America ha risposto: “È difficile dirlo ma sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq”, confondendosi con l'Ucraina, "sta perdendo la guerra in patria ed è diventato un po' un paria in giro per il mondo. Non è solo la Nato, non è solo l'Unione Europea, c'è il Giappone, sai, sono 40 nazioni"



(video Afp)