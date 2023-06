Allarme del WWF: Fino a 22 milioni di tonnellate di rifiuti plastici entrano in mare ogni anno, una quantità insostenibile per il pianeta. E l'Italia è tra i paesi più inquinanti del mediterraneo. Come testimoniano anche i risultati della Ocean Race, una regata che contribuisce agli studi sulle microplastiche. Vediamo come con Dario Marchetti