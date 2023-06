Omicidio Giulia Tramontano, l'arrivo a casa di Alessandro Impagnatiello poco prima della confessione

Prima della confessione, Alessandro Impagnatiello è rientrato a casa a Senago, nel Milanese, dove viveva con la compagna Giulia Tramontano. Ad attenderlo, oltre ai cronisti c'erano anche gli inquirenti per un'ulteriore perquisizione. E proprio in questo momento, Alessandro è crollato confessando di aver ucciso la compagna, tentando poi di bruciare il corpo. Ha anche indicato agli investigatori il luogo in cui aveva nascosto il corpo della vittima. Fuori dall'appartamento di via Novella, alcune persone della zona lo hanno aspettato, gridando insulti.