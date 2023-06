Omicidio Giulia Tramontano: trovati nelle fogne patente di guida, bancomat e una carta bancaria

È stato Alessandro Impagnatiello, il fidanzato di Giulia Tramontano, ora in carcere per l'omicidio, a spiegare agli inquirenti e agli investigatori, come si legge nel verbale della sua confessione, di aver gettato le “carte (...) nello stesso tombino dove ho buttato il cellulare, mentre il passaporto l'ho bruciato la sera in cui ho ucciso Giulia”. I documenti erano stati gettati in un tombino nel parcheggio della metropolitana Comasina insieme a un coltello taglierino di colore scuro che i carabinieri escludono categoricamente avere a che fare con l'indagine. Resta ancora un mistero il cellulare della 29enne uccisa con in grembo Thiago.

I carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Milano hanno lavorato per ore anche nell'abitazione di via Novella 14 dove la sera di sabato 27 maggio si è consumato l'omicidio, sotto il coordinamento della pm Alessia Menegazzo e dell'aggiunto Letizia Mannella presenti sul posto. L'arma ritrovata “sarà repertata, sapremo tutto quanto all'esito delle indagini”, ha dichiarato l'avvocato della famiglia Tramontano, Giovanni Cacciapuoti.

Nessuna traccia, per ora, del telefono della vittima. Stando alla confessione di Impagnatiello, l'ex barman lo avrebbe gettato nello stesso tombino di viale Rubicone nei pressi dell'area parcheggio della fermata Comasina della metropolitana dove sono stati recuperati i documenti personali della ragazza. Ma due giorni dopo essersi sbarazzato dello smartphone - stando alle sue dichiarazioni - e cioè il 30 maggio alle 4.44 del mattino, Impagnatiello avrebbe effettuato delle ricerche online 'invio programmato Whatsapp' e altre operazioni simili con l'obiettivo di depistare gli investigatori. Sono le ore in cui cercava di dissimulare, ore in cui scriveva alla fidanzata messaggi come “Dicci solo che sei fuggita in qualche Paese lontano. Solo questo ti prego”.