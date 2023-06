Papa Francesco all'Angelus in piazza San Pietro: "Grazie a tutti, grazie a voi, grazie di cuore"

Nella prima parte della preghiera, il Papa si è soffermato sui concetti più "spirituali" della riflessione sulla pagina del Vangelo di oggi. “Dio non è distante, ma è Padre, ti conosce e ti ama; vuole tenerti per mano, anche quando vai per sentieri ripidi e accidentati, anche quando cadi e fai fatica a rialzarti e riprendere il cammino. Anzi, spesso nei momenti in cui sei più debole, puoi sentire più forte la sua presenza. Lui conosce la strada, Lui è con te, Lui è tuo Padre!”.