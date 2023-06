Papa: 40 anni scomparsa Emanuela Orlandi, la mia vicinanza alla famiglia. Specialmente alla mamma

"In questi giorni ricorre il 40mo anniversario dalla scomparsa di Emanuela Orlandi: desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera". Lo ha detto papa Francesco dopo l'Angelus rivolto ai fedeli in piazza San Pietro fra i quali c'erano i partecipanti al sit-in organizzato in ricordo di Emanuela : il fratello Pietro, l'avvocato di famiglia, Laura Sgrò, e la sorella di Mirella Gregori, coetanea di Emanuela anche lei sparita nel nulla 40 anni fa. "Estendo il mio dolore a tutte le persone che portano il dolore di una persona cara scomparsa", ha aggiunto il pontefice.