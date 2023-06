Il messaggio del Pontefice a chi fa informazione

I media devono aiutare a trovarsi, a capirsi, a fare amicizia, e a mandare via i diavoletti che rovinano la vita alla gente. Questa è la positività: non è soltanto parlare di religione, sì, si può fare, parlare di Dio, sì, ma anche custodire l'umanità, l'umanesimo". Lo ha detto papa Francesco, intervistato da Lorena Bianchetti in 'A Sua immagine', su Raiuno. L'intervista, registrata il 27 maggio negli studi di Saxa Rubra è stata mandata in onda stamane in uno speciale dal titolo "La forza della vita". All'inizio il pontefice ha anche detto di non essere mai stato prima in uno studio televisivo. "S', ce n'era uno nella diocesi di Buenos Aires, ma era molto piccolo", ha ricordato.