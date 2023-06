Pasta e cappuccino, l'ordinazione della turista che fa rivoltare lo stomaco del cameriere

Il cameriere si mette la mano sulla pancia quando la turista gli chiede un cappuccino. Sta mangiando pasta e lui reagisce disgustato: “Con la pasta?”. E lei: “Sì”. E lui: “Dopo la pasta?”, poi si allontana dal tavolo e in favore di telecamera continua “che dolore che mi fa”. La richiesta è stata comunque esaudita, ma lentamente. Lo dice esplicitamente il cameriere, riapparso poco dopo: “Siamo lenti, abbiamo atteso il più possibile per non farle mangiare il cappuccino con la pasta”. Lei sorride, mentre le immagini conquistano il pubblico dei social. Sono milioni le visualizzazioni raccolte.